PavelCh

Павел PavelCh

 
46 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Форма обратной связи

    Надо на наш сайт сделать форму обратной связи для заказа кухни. Форма такая же как у наших коллег по рынку: http://zavodmebel.ru/kitchen.htm Наш сайт сделан на Joomala. Просьбы присылать ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать загрузку из csv и xml в сайт под управлением Joomala/JBZoo

    Надо сделать выгрузку данных на сайт пакетной обработкой, которую как раз и надо создать. Есть набор изображений, набор таблиц в формате .csv и стурктурные данные в формате .xml. Есть сайт на Joomala на ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт транспортной компании .

    $100

    Компания занимается грузоперевозками по Санкт-Петербургу, междугородними грузоперевозками и сдачей спец.техники в аренду в Санкт-Петербурге и Лен.области. На данный момент у нас нет сайта, и нам требуется его разработка с пустого листа. Сайт должен ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сайт продающей компании "Арсенал"

    Компания занимается продажей комплектующих на производства мебели, работающие на территории СЗ РФ. На данный момент у нас нет сайта, и нам требуется его разработка с пустого листа. Мы хотим от сайта получить: ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

sentsov
39 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Форма обратной связи
Отличный заказчик. Четко поставлена задача, оплата в срок. Рекомендую.
Все очень четко, ясно, понятно и в срок. Спасибо, за выполненную работу. Советую.
Ответный отзыв
Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Сайт транспортной компании .
Рекомендую Павла как порядочного и ответственного заказчика. Сотрудничество прошло успешно. Всем рекомендую
Спасибо Алексею. Все быстро, четко. Вопросов не возникло. Качество устроило
Ответный отзыв
gadiy
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$300
7 баллов
11 лет назад
Сайт продающей компании "Арсенал"
Нормальный заказчик, сделали интересный сайт
Все понравилось, сделано вовремя. Спасибо
Ответный отзыв