Надо на наш сайт сделать форму обратной связи для заказа кухни. Форма такая же как у наших коллег по рынку: http://zavodmebel.ru/kitchen.htm Наш сайт сделан на Joomala. Просьбы присылать ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Надо сделать выгрузку данных на сайт пакетной обработкой, которую как раз и надо создать. Есть набор изображений, набор таблиц в формате .csv и стурктурные данные в формате .xml. Есть сайт на Joomala на ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $100
Компания занимается грузоперевозками по Санкт-Петербургу, междугородними грузоперевозками и сдачей спец.техники в аренду в Санкт-Петербурге и Лен.области. На данный момент у нас нет сайта, и нам требуется его разработка с пустого листа. Сайт должен ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
Компания занимается продажей комплектующих на производства мебели, работающие на территории СЗ РФ. На данный момент у нас нет сайта, и нам требуется его разработка с пустого листа. Мы хотим от сайта получить: ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$20
10 баллов
10 лет назад
Отличный заказчик. Четко поставлена задача, оплата в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Все очень четко, ясно, понятно и в срок. Спасибо, за выполненную работу. Советую.
$100
10 баллов
10 лет назад
Рекомендую Павла как порядочного и ответственного заказчика. Сотрудничество прошло успешно. Всем рекомендую
Ответный отзыв
Спасибо Алексею. Все быстро, четко. Вопросов не возникло. Качество устроило
$300
7 баллов
11 лет назад
1С
Нормальный заказчик, сделали интересный сайт
Ответный отзыв
Все понравилось, сделано вовремя. Спасибо