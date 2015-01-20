Сайт транспортной компании .

Компания занимается грузоперевозками по Санкт-Петербургу, междугородними грузоперевозками и сдачей спец.техники в аренду в Санкт-Петербурге и Лен.области.

На данный момент у нас нет сайта, и нам требуется его разработка с пустого листа.

Сайт должен быть размещен по адресу: www.arsenal-express.ru. У сайта есть зеркало www.arsenal-express.com, при заходе на который у пользователя должен открываться сайт в зоне ru

Мы хотим от сайта получить:

• Информирование покупателя о наших услугах, наглядность и простая ориентация в этих услугах.

• Показать клиенту, что работа с нами им поможет (создать образ компании: «Профессионалы», «Эксперты»)

• Привлечение новых клиентов (продвижение в поисковых системах и соц.сетях)

На сайте должны быть шапка, в которой присутствует логотип (он у нас уже есть), наш контактный телефон.

Еще требуются страницы: Вакансии, Лицензии, Контакты. Так же мы хотим иметь с заказчиком обратную связь посредством модуля общения пользователя сайта и оператора компании. На сайте должны быть размещены счетчики посещений, чтоб мы могли анализировать активность пользования сайтом.

Типы и кол-во меню, расположение элементов, цветовая гамма на усмотрение дизайнера.

Тип сайта (эмоции, возникающие при посещении сайта): деловой, стильный, живой. Дизайн единый для всех страниц.

Сайт должен использовать какой-нибудь движок, чтоб мы могли сами редактировать, добавлять, удалять страницы.

В дизайне должны быть предусмотрены места для банеров с акциями. Чтоб мы могли дополнительно акцентировать внимание посетителей сайта на наших акциях.