Нужно создать сайт по функционалу копия http://perevezi.ru/ В ответах укажите систему на какой будете разрабатывать сайт и примерную цену.
Сайт транспортной компании .
Компания занимается грузоперевозками по Санкт-Петербургу, междугородними грузоперевозками и сдачей спец.техники в аренду в Санкт-Петербурге и Лен.области.
На данный момент у нас нет сайта, и нам требуется его разработка с пустого листа.
Сайт должен быть размещен по адресу: www.arsenal-express.ru. У сайта есть зеркало www.arsenal-express.com, при заходе на который у пользователя должен открываться сайт в зоне ru
Мы хотим от сайта получить:
• Информирование покупателя о наших услугах, наглядность и простая ориентация в этих услугах.
• Показать клиенту, что работа с нами им поможет (создать образ компании: «Профессионалы», «Эксперты»)
• Привлечение новых клиентов (продвижение в поисковых системах и соц.сетях)
На сайте должны быть шапка, в которой присутствует логотип (он у нас уже есть), наш контактный телефон.
Еще требуются страницы: Вакансии, Лицензии, Контакты. Так же мы хотим иметь с заказчиком обратную связь посредством модуля общения пользователя сайта и оператора компании. На сайте должны быть размещены счетчики посещений, чтоб мы могли анализировать активность пользования сайтом.
Типы и кол-во меню, расположение элементов, цветовая гамма на усмотрение дизайнера.
Тип сайта (эмоции, возникающие при посещении сайта): деловой, стильный, живой. Дизайн единый для всех страниц.
Сайт должен использовать какой-нибудь движок, чтоб мы могли сами редактировать, добавлять, удалять страницы.
В дизайне должны быть предусмотрены места для банеров с акциями. Чтоб мы могли дополнительно акцентировать внимание посетителей сайта на наших акциях.
Выбранный исполнитель
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