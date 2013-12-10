Требуется создать сайт жилого комплекса

Нужно сделать сайт жилого комплекса на подобии этого сайта http://voskresenskiy.kiev.ua/

Дизайн сайта готов, необходимо сверстать и сделать программинг.

Обращаю внимание, что на сайте будут флеш элементы на подобии этого

http://voskresenskiy.kiev.ua/planirovki

Предпочтительная CMS для будущего сайта Wordpress, Joomla.

Оплата безналичный расчет и расчет по электронным системам.

Предпочтительно люди из Украины.

Ваши предложения сбрасывайте на имейл указанный в контактах

Спасибо!