Информация о проекте в прикрепленном Техническом задании.
Скопировать и перенести на мой хост одностраничник
Задача:
- скопировать сайт-одностраничник
- перенести на мой хостинг
- закрыть домен от индексации в robots.txt
- заменить ссылки с кнопок "оформить заказ" на те, что я дам,
- поставить счётчики: LI и Метрику
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $650
Создать сайт по ТЗ. Жду предложений по бюджету/срокамСайты «под ключ»16 заявокЗакрыт11 лет назад
Планируется 7 страниц, для запуска сайта пока можно 4 загрузить: главная, фото, цены и схема проезда. Тематика - база отдыха, отдельно стоящие домики на берегу небольшого озера. Домен имеется, зарегистрирован. Нужно разработать вид ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $500
Добрый день. Могу ошибится с выбором раздела, так что заранее извиняюсь. Задача следующая. Планируем сделать новый сайт под управлением Jommla (т.к. сейчас у нас на ней) и добавить 2 функции. ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $350
Необходимо сделать сайт, который является каталогом отелей с примитивной сортировкой. По структуре сайт представляет собой главную страницу - каталог - страницу отеля - контакты Требования: - максимально простая и понятная ...Завершен11 лет назад
- $250
Добрый день Уважаемым! Ребят срочно нужно изготовить сайт с форумом,фанатам одной автомильной марки,которым я и являюсь соответственно.Я плохо в этом понимаю как это называется-сайт с форумом или визитка с форумом или ещё ...Завершен11 лет назад
- $400
Нужен сайт "под ключ" для школы английского онлайн. Разработка дизайна, верстка, начальная оптимизация. Бюджет 400 долл. сроки оговаривабтся.Закрыт11 лет назад
Обычный простенький сайт состоящий из 4х разделов и формы обратной связи для отсылки по электронной почте.Сайты «под ключ»35 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Сделать нову версию сайта Сделать нову версию сайта http://artim116.ru/ 1.Создать новый логотип и оформление сайта (Уникальное) 2.Прикрутить имеющиеся лэндинги к основному сайту ( добавить в лэндиги фирменный стиль) 3. Оптимизировать контент ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт11 лет назад