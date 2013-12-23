Необходимо разработать мобильную версию сайта http://www.kalinkaimmobiliare.com/. Дизайн, стоимость и сроки с исполнителей. Примеры мобильных версий: http://m.stanford.edu/ http://m.benjaminmoore.com/
Нужно изготовить сайт с форумом
Добрый день Уважаемым! Ребят срочно нужно изготовить сайт с
форумом,фанатам одной автомильной марки,которым я и являюсь
соответственно.Я плохо в этом понимаю как это называется-сайт с форумом
или визитка с форумом или ещё как.Мои программисты знакомые все
заняты,только подсказывают то одно то другое..Но я сам этого не могу,я
лучше движок танковый переберу)))..
Я знаю что мне нужно,до последнего пункта практически..Всё покажу на
примерах других форумов..Как писать и из чего ваш выбор и
предложения,супер пупер и с новья мне не интересно,мне интересно что бы
работало и скорее всего технически поддерживалось изготовителем или его
доверенным лицом..Сумма за такую работу в частном порядке примерная мне
известна,остальное за Вами.
Домен и хост у меня есть..Пишите или лучше сразу звоните..Пока скайп включен - Я жду звонка..хоть и 4 утра допустим...
С уважением Вячеслав.
Выбранный исполнитель
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