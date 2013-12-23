Нужно изготовить сайт с форумом

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен9 заявок147 просмотров

Добрый день Уважаемым! Ребят срочно нужно изготовить сайт с

форумом,фанатам одной автомильной марки,которым я и являюсь

соответственно.Я плохо в этом понимаю как это называется-сайт с форумом

или визитка с форумом или ещё как.Мои программисты знакомые все

заняты,только подсказывают то одно то другое..Но я сам этого не могу,я

лучше движок танковый переберу)))..

Я знаю что мне нужно,до последнего пункта практически..Всё покажу на

примерах других форумов..Как писать и из чего ваш выбор и

предложения,супер пупер и с новья мне не интересно,мне интересно что бы

работало и скорее всего технически поддерживалось изготовителем или его

доверенным лицом..Сумма за такую работу в частном порядке примерная мне

известна,остальное за Вами.

Домен и хост у меня есть..Пишите или лучше сразу звоните..Пока скайп включен - Я жду звонка..хоть и 4 утра допустим...

С уважением Вячеслав.

11 лет назад
VyacheslaVVS
Вячеслав 
51 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

nickfluk
Николай 
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
11 лет назад
$200
5 дней
Выношу огромную благодарность Николаю за проделанную работу!Он сделал даже больше чем я хотел))) Сам предлагал разного рода доработки о которых я даже не знал,либо просто забыл про них уточнить..Проявил инициативу и создал нам настоящий САЙТ,а не просто технический форум!Проявленная инициатива с его стороны поражала креативом и удивляла дизайном и функциональностью. Рекомендую как исполнительного,обязательного и творческого человека с опытом и уважительным отношением к клиенту.Что сейчас редкость. От души благодарю его и надеюсь на дальнейшее сотрудничество! С уважением Вячеслав.
Отличный заказчик. Сотрудничеством с Вячеславом доволен на 100%. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

nickfluk
Николай 
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
11 лет назад

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