Добрый день Уважаемым! Ребят срочно нужно изготовить сайт с

форумом,фанатам одной автомильной марки,которым я и являюсь

соответственно.Я плохо в этом понимаю как это называется-сайт с форумом

или визитка с форумом или ещё как.Мои программисты знакомые все

заняты,только подсказывают то одно то другое..Но я сам этого не могу,я

лучше движок танковый переберу)))..

Я знаю что мне нужно,до последнего пункта практически..Всё покажу на

примерах других форумов..Как писать и из чего ваш выбор и

предложения,супер пупер и с новья мне не интересно,мне интересно что бы

работало и скорее всего технически поддерживалось изготовителем или его

доверенным лицом..Сумма за такую работу в частном порядке примерная мне

известна,остальное за Вами.

Домен и хост у меня есть..Пишите или лучше сразу звоните..Пока скайп включен - Я жду звонка..хоть и 4 утра допустим...

С уважением Вячеслав.