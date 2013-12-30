Сайт для интернет агенства.Необходимо сделать сайт для интернет агентства полного цикла.Вся задача разделяется на 2 этапа дизайн и верстка

1 Дизайн включает в себя: ЛОГО, Главная страница, оформления наших работы, страница услуги.(Все должно быть в стиле минимал)

2 Верстка: html к psd файлу, форма звонка, небольшой блог через админку, социалки на весь контент

Бюджет: дизайн макс 60$ верстка 40$ итого 100$ Торг уместен в меньшую сторону)

Желательно что бы был один человек или небольшая команда.

Вот и все. Ждем предложений! Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Да еще пожалуйста указывайте цены, без цен не интересно как то общатся