Сайт для интернет агенства

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен2 заявки150 просмотров

Сайт для интернет агенства.Необходимо сделать сайт для интернет агентства полного цикла.Вся задача разделяется на 2 этапа дизайн и верстка

1 Дизайн включает в себя: ЛОГО, Главная страница, оформления наших работы, страница услуги.(Все должно быть в стиле минимал)

2 Верстка: html к psd файлу, форма звонка, небольшой блог через админку, социалки на весь контент

Бюджет: дизайн макс 60$ верстка 40$ итого 100$ Торг уместен в меньшую сторону)

Желательно что бы был один человек или небольшая команда.

Вот и все. Ждем предложений! Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Да еще пожалуйста указывайте цены, без цен не интересно как то общатся

HTML
11 лет назад
gaynutdinov
Амир 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

newiy
Ирина 
42 года
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$60
2 дня
Отличный дизайнер работаем уже на постоянной основе всем рекомендую.Все вовремя и очень качественно и оригинально.
Второе сотрудничество прошло отлично. Продолжаем работать дальше.

Заявки фрилансеров

newiy
Ирина 
42 года
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад

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