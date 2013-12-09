Нужен сайт игры камень-ножницы-бумага

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок173 просмотра

Нужен сайт игры КНБ, сделанный с нуля, или переделанный под мои нужды.

Что должно быть на сайте:

Рейтинг игроков;

Внутренняя почта;

Биржа рефералов;

Пополнение ( прикрутка мерчанта);

Трехуровневая система рефералов;

Возможность создания несколько игр с случайными ставками;

Счетчик пользователей онлайн;

Чат;

Дизайн:

Нужно будет сделать расположение блоков, по моему примеру.

Предпочтительный способ связи- ICQ

11 лет назад
gameKNB
Сергей 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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