Здравствуйте. Нам нужен человек разработчик сайтов, у нас студия > разработки сайтов с 7-летним стажем, появился большой поток заказов. > Что нужно делать? Верстать сайты на любых движках по Вашему опыту: > ...
Нужен сайт игры камень-ножницы-бумага
Нужен сайт игры КНБ, сделанный с нуля, или переделанный под мои нужды.
Что должно быть на сайте:
Рейтинг игроков;
Внутренняя почта;
Биржа рефералов;
Пополнение ( прикрутка мерчанта);
Трехуровневая система рефералов;
Возможность создания несколько игр с случайными ставками;
Счетчик пользователей онлайн;
Чат;
Дизайн:
Нужно будет сделать расположение блоков, по моему примеру.
Предпочтительный способ связи- ICQ
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2000
Интернет-магазин до 30 000 под управлением ImageCMS Shop Premium. Нарисовать с нуля и сверстать дизайн. Примеры того, что хотелось бы получить: http://inspirationhut.net/wp-content/uploads/2013/08/Premium-Ecommerce-Website-Template-PSD-for-Free-Download-cssauthor.com_.jpg http://www.webgranth.com/wp-content/uploads/2013/03/Homepage.jpg http://cdn6.frip.in/wp-content/uploads/2013/08/Room-09-Shop-%E2%80%93-eCommerce-Theme-974x1024.jpg ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Необходим сайт под ключ по функциональности и структуре один в один как http://pelleta.com.ua/ только для Российского рынка, так сказать. Жду от вас ориентировочную стоимость и сроки. Также прошу указывать на ...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Нужен точно такойже сайт как это http://bigfilmi.com/ дизайн должен быть такой же.Движок должен быть DLE. скажите свою сумму за такой сайт вместе с доменом хостингом и установкой.то есть нужен полностью готовый сайт.от меня ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт11 лет назад
- $300
Нужно создать сайт на подобие данного сайта( Izobillity.com) с подключением TAOBAO API (Ключи есть) ТЗ Прикреплен Оплата по факту!Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $250
Создать сайт на дле на подобии вот такого http://sib-man.ru/ Говорите ваши цены и сроки.Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Требуется создать интернет сайт для конкурса. Техническое задание во вложении. Сроки - максимум 3 недели. Оплата поэтапная - 1 - утверждение дизайна - ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
нужен аналог сайта энивейэнидей, только с другим дизайном- дабы за плагиат не привлекли. под ключ. обслуживание, защита от взломщиков- тоже нужен хороший специалист на зарплату.Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать подобие сайта carambatv.ru. Изначально хочу на WP, но рассмотрю и другие варианты, WP мне кажется проще всего сделать. Главная должны быть последние новости, популярные записи, последние ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо создать сайт - визитку компании под ключ. Возможно на основе сущ. шаблона. Основные пожелания: 1. На все разделы необходимы уникальные картинки или анимация объясняющая принцип работы. Ориентировочно их ...Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт11 лет назад