Создание аналога сайта

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт1 заявка112 просмотров

Нужно создать сайт на подобие данного сайта( Izobillity.com) с подключением TAOBAO API (Ключи есть)

ТЗ Прикреплен

Оплата по факту!

11 лет назад
pretbun
Гэйнэ 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров