Необходим сайт

Необходимо сделать подобие сайта carambatv.ru.

Изначально хочу на WP, но рассмотрю и другие варианты, WP мне кажется проще всего сделать.

Главная должны быть последние новости, популярные записи, последние записи, ну и о сайте.

Структура сайта:

Новости

Шоу

Шоу 1

Шоу 2

Шоу n

Полезная информация

Раздел 1

Раздел 2

Раздел n

Продукты

Производитель 1

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Модель 2

Модель n

Производитель 2

Модель 1

Модель 2

Модель n

Производитель n

Модель 1

Модель 2

Модель n

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