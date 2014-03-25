Сайт Лендинг пейдж 2 шт

Сделать простой, но симпотичный одностраничный сайт, лендинг. Можно типовые шаблоны, конструктор. Есть примерное текстовое содержание, надо подобрать картинку. Форма заказа, надо привязать к почте. Установить на хостинг, что бы всё работало.