Вебсайт для организации

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок113 просмотров

Здравствуйте

Необходимо сделать сайт для организации со свежим, красивым дизайном.

Заполнять текстом не обязательно. Дам пару статей. Тематические фото.

Имеется логотип.

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Желательно исполнить на Joomla.

Организация занимается производством резиновой плитки. Тематика дизайна должна соответствовать производству.

Joomla
11 лет назад
mantronix
Юрий 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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