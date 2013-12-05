Требуется разработка сайта на Drupal ТЗ в приложении. ОПЛАТА ПО ФАКТУ утверждения клиентом проекта.
Сайт отзывов
Требуется сделать сайт отзывов. На любой бесплатной CMS, шаблон тоже можно взять любой бесплатный. Главное развернуть на хостинге CMS и вставить туда готовый шаблон дизайна. Проверить чтобы все работало.
Заявки фрилансеров
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