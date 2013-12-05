Сайт отзывов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт17 заявок147 просмотров

Требуется сделать сайт отзывов. На любой бесплатной CMS, шаблон тоже можно взять любой бесплатный. Главное развернуть на хостинге CMS и вставить туда готовый шаблон дизайна. Проверить чтобы все работало.

11 лет назад
paveld76
Павел 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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