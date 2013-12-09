Сайт на Shop Script 5

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок201 просмотр

Требуется разработка Сайта на Shop Script 5

Макеты в приложении

Оплата по факту.

11 лет назад
Milana88
Татьяна 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Komendant
Сергей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$250
10 дней
Задание не выполнено, на протяжении 10 дней появлялся и кормил завтраками. Не рекомендую! Зря потраченное время!
Условия работы с моей стороны были нарушены по ряду причин. Жаль, что подвел заказчика.

Заявки фрилансеров

Komendant
Сергей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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