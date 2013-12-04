Разработка сайта

Приветствую фрилансеров!

Необходимо создать продающий сайт для сервиса электронных рассылок (смс-рассылки, email-Рассылки, голосовые рассылки), аналогичный этому: www.devinotele.com/ – то есть услуги все те же. Единственно, что сайт должен быть более интересным и продающим.

P.S. Также ищем веблансеров на постоянную работу над различными проектами (web-дизайн, создание сайтов, наполнение контентом, написание php-скриптов, создание продающих страниц и различных шаблонов, продвижение сайтов, генерация траффика, работа с социальными сетями).

Пишите ваши предложения: портфолио, стоимость, сроки. Не забудьте указать CMS, на которой предлагаете реализовать веб-сайт.