Сайт "под ключ" для ремонтной компании.

Требуется создать сайт для компании, занимающейся ремонтом и отделкой.

По функционалу он должен быть как этот http://moievrodom.ru/ или лучше. К тому, что есть, надо добавить возможность, через админку, на карте ставить точки, в тех местах, где идет ремонт.