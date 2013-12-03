Нужно сделать одностраничный промо сайт по типу такого http://nicerdicerprof.com/ , но другого товара, с таким же алгоритмом заказа. Рекламный товар покажу, только понравившимся фрилансерам. Оплата в WMR. ...
Создать сайт интернет-магазин
Ищем программиста для сотрудничества.Нужен квалифицированный программист на удаленке.Готовый на постоянной основе сотрудничать с возможностью заключения договоров либо на частное лицо, либо на ип и юр.Для проплаты по безналу.
Заявки фрилансеров
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