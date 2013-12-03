Создать сайт интернет-магазин

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Закрыт15 заявок231 просмотр

Ищем программиста для сотрудничества.Нужен квалифицированный программист на удаленке.Готовый на постоянной основе сотрудничать с возможностью заключения договоров либо на частное лицо, либо на ип и юр.Для проплаты по безналу.

11 лет назад
tOP5
39 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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