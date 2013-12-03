Требуется создать сайт для компании, оказывающей юридические услуги. Сайт должен позволить публиковать статьи, иметь форму обратной связи (консультация онлайн), также должна быть предусмотрена возможность для загрузки шаблонов документов. И (дополнительно) ...
Одностраничный промо сайт
Нужно сделать одностраничный промо сайт по типу такого http://nicerdicerprof.com/ , но другого товара, с таким же алгоритмом заказа.
Рекламный товар покажу, только понравившимся фрилансерам.
Оплата в WMR.
Под ключ.
Срок не более 7 дней.
Заявки фрилансеров
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