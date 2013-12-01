Разработать продающий сайт визитку для компании.

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Закрыт14 заявок171 просмотр

Требуется продающий сайт-визитка, с несколькими страницами.

ТЗ по визитки, думаю описывать не стоит.

Дизайн должен быть оформлен с наличием графики, максимально подталкивающий посетителя заказать услугу.

Сотрудничаю с фрилансерами с портфолио, отзывами и подобными работами.

Цену и срок в студию, детали непосредственно с исполнителем...

С уважением Руслан.

11 лет назад
AgamiLait
Руслан 
32 года
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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