Сделать и залить 3 ярких одностраничника

Сделать 3 ярких цепляющих одностраничника Landing Page и залить на хостинг, предпочтительно на Joomla 3.1

1 сайт по тематике ковки, 2-й по лестницам для дома, 3-й по кредитам

Из материалов предоставлю только фото товаров и характеристики. Весь остальной копирайт - с Вас.

Обязательно - защитить админку, установить счетчики метрики. Для сайта по кредитам - добавить ко всему прочему бесплатный live-chat

Разработать формы обратной связи по различным товарам, услугам, счетчик времени завершения акций и всё необходимое для продающего сайта.

По ковке следующие виды товаров:

Заборы

Ворота

Решетки

Входная группа

Лестничные ограждения

Балконные ограждения

Малые архитектурные формы

Мебель и интерьер

Холодная ковка

Сотрудничнство

По лестницам:

Лестницы на металлокаркасе (несколько)

Кованые ограждения (несколько)

Леревянные элементы (несколько)

Готовые лестницы (несколько)

Чердачные лестницы (несколько)

По каждой группе - совместно подготовим описания, с меня фото. Цель - получить контакт с клиентом по принципу продающих страниц. Жду Ваших предложений, бюджет оптовый. Просьба указывать цену в заявке и задавать вопросы. Космос по 2000$ не предлагать, тут работы на 2 дня.