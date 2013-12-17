Многостраничный сайт.

Требуется человек на выполнение проекта сайта новостей (верстка из psd макетов + создание вкладок по принципу предложенного макета и натяжка всей верстки на движок). Необходимо создать завершенный рабочий сайт со всеми функциями, которые предусмотрены макетами и техническим заданием (к примеру притухание прочтенных пользователем материалов, новостной ленты и т.п.) . Форма оплаты - после выполнения работы через электронные платежные системы.