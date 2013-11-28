Нужен сайт с нуля

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт28 заявок318 просмотров

1) дизайн

2) верстка

3) интеграция к cms

На данной стадии сайт Салона красоты. Региональный.

Бюджет не большой, заказы постоянные, своевременная оплата, гарантии.

11 лет назад
bogest
Максим 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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