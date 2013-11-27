Создание сервиса почтового посредника в США

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок163 просмотра

Доставка товаров из интернет магазинов и посылок из США. Прием, консолидация и отправка посылок со своего склада.

Пример:

e4ria.com

shopogol.com

pochtoy.com

Четкого техзадания нет. Опыт разработки подобного сервиса приветствуется.

11 лет назад
nazazabr
51 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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