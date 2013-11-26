Создание сайта под ключ

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт37 заявок307 просмотров

Требуется создание сайта с ноля с элементами интернет-магазина. Качественный яркий дизайн-обязательно. Разделы: о нас, продукция, заказ/доставка, как это работает, контакты. несколько форм захвата, обратный звонок, сопряжение с соц сетями. подробное тз лично.

11 лет назад
kozyreva_90
Дарья 
34 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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