Интересует создание форума , тематика интернет покупки. 1. Совместное написание Т.З , с вашей стороны предложения разнообразного функционала. 2. Установка партнерских программ на форум с обучением, есть около 5-ти партнерок. 3. Помощь ...
Создать одностраничный интернет-магазин
Необходимо создать одностраничный сайт для интернет-магазина постельного белья. Настроить работу сайта(первые посещения, счетчики и т.п.). Создать инструкцию по продвижению сайта.
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