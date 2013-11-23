Создать одностраничный интернет-магазин

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт15 заявок254 просмотра

Необходимо создать одностраничный сайт для интернет-магазина постельного белья. Настроить работу сайта(первые посещения, счетчики и т.п.). Создать инструкцию по продвижению сайта.

11 лет назад
Anna-k5
Анна 
44 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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