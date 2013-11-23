Нужен сайт-визитка с уникальным нарисованным логотипом, возможностью оставлять отзывы без регистрации и простенькой CMS. Срок неделя. Жду ваших предложений.
Необходимо создать лендинг-одностраничник
Типа на тему оригинальный курьер с доставкой подарков в кастюмах ! В короткий срок! по типу сайта ,ПРИМЕР-есть Но здесь только оригинальная доставка подарков.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт11 лет назад
Мы кредитный брокер. Занимаемся кредитным брокериджем Сотрудничаем с банками, имеем свою микро финансовую компанию и инвестиционный фонд. Требуется специалист по созданию серии одностаничников посвященных 1 кредитам для физ.лиц 2. кредитам юр лиц ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется сделать красиву, яркую и красочную страничку для этого продукта http://amkodor-belvar.by/catalog/medical_devices/apparat_magnitnoj_terapii/apparat_magnitnoj_terapii_amt_0/ Страничка должна быть кроссбраузерной, описание и фотографии должны быть легконаходимыми и читаемыми. Страничка с кнопкой для покупки оптом и в розницу, ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
Нужен сайт, похожий по функционалу на этот: http://www.prosto-club.ru/ оплата частями: 30% на середине работы и остальное в конце. личный кабинет не нужен. только возможность записаться на занятия. ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется разработка сайта на Joomla 3.2, подробности в прилагаемом ТЗ. В ТЗ возможно вносить корректировки по согласованию сторон. Убедительная просьба внимательно ознакомиться с ТЗ, чтобы четко понять масштаб работы. Предпочтения ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт11 лет назад
требуеться создать лендос на базе вот этой каракулины - http://testlpgenerator.ru/urist_3/?ch=yaСайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $250
Здравствуйте! Требуется сделать сайт сантехники. Включить задарма, отзывы, сделать сайт по диаграмме Гутенберга. Есть домен, и хостинг на джино, сайт сделать на опенкарте. заполню товаром сам. скину похожие сайты.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт11 лет назад
Хочу создать сайтик по подаче и формированию заявок на выполнении студенческих работ ! Набросал примерно как я все это вижу! хостин имеется многофункциональный срок вашСайты «под ключ»6 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищется специалист для создания социальной сети на PHPFox, могу рассмотреть и другие варианты.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт11 лет назад