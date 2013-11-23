Выполнение сайта "под ключ" согласно ТЗ

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Закрыт8 заявок268 просмотров

Требуется разработка сайта на Joomla 3.2, подробности в прилагаемом ТЗ.

В ТЗ возможно вносить корректировки по согласованию сторон.

Убедительная просьба внимательно ознакомиться с ТЗ, чтобы четко понять масштаб работы.

Предпочтения к исполнителям - большой опыт и портфолио.

От вас - цена, сроки.

Оплата- PayPal, ЯД, по желанию безопасная сделка.

Апдейт. ТЗ изменено.

Joomla
11 лет назад
sergsap
Сергей 
47 лет
19 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров