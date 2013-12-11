Нужен красивый сайт-визитка

Визитка должна быть похожа на landing page, все крупное, красивое, яркое.

Но и при этом сохраняется общий стиль.

Все, что могла - описала в ТЗ. Информации не очень много, но ее нужно корректно и красиво разместить, использовав возможности верстки - меняется что-то при наведении и так далее.

Время: максимум 5 дней.

Добавила архив со статьями - их надо красиво разместить на внутренней странице с каким-нибудь превью (блоками), и чтобы PDF файл открывался в браузере.

А также уточняю пункты меню:

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