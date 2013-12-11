Нужен красивый сайт-визитка

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Завершен9 заявок223 просмотра

Визитка должна быть похожа на landing page, все крупное, красивое, яркое.

Но и при этом сохраняется общий стиль.

Все, что могла - описала в ТЗ. Информации не очень много, но ее нужно корректно и красиво разместить, использовав возможности верстки - меняется что-то при наведении и так далее.

Время: максимум 5 дней.

Добавила архив со статьями - их надо красиво разместить на внутренней странице с каким-нибудь превью (блоками), и чтобы PDF файл открывался в браузере.

А также уточняю пункты меню:

• О продукте

• Инструкция

• Новости

• Специалистам

• Задать вопрос врачу

• Где купить

11 лет назад
solnceva
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

web_botan
Эльвин 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
34 отзыва(-2)
11 лет назад
$300
4 дня
Очень рада - хороший и ответственный человек, работу делает добросовестно и квалифицированно. Все оперативно, внесены правки согласно комментариям. Приятно работать и хотела бы продолжать сотрудничество и впредь. Спасибо за терпение! А еще я очень ценю, когда нет кучи дополнительных лишних вопросов - значит, человек знает свое дело.
Спасибо, с Вами приятно работать. Всегда на связи и быстрая проверка работы. Будем сотрудничать дальше)

Заявки фрилансеров

web_botan
Эльвин 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
34 отзыва(-2)
11 лет назад