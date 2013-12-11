Нужно сделать одностраничный сайт для автосервиса. Бюджет 3000 руб.
Нужен красивый сайт-визитка
Визитка должна быть похожа на landing page, все крупное, красивое, яркое.
Но и при этом сохраняется общий стиль.
Все, что могла - описала в ТЗ. Информации не очень много, но ее нужно корректно и красиво разместить, использовав возможности верстки - меняется что-то при наведении и так далее.
Время: максимум 5 дней.
Добавила архив со статьями - их надо красиво разместить на внутренней странице с каким-нибудь превью (блоками), и чтобы PDF файл открывался в браузере.
А также уточняю пункты меню:
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