Сделать 2 одностраничника

Нужно нарисовать 2 одностраничных сайта (один на 2 "экрана" и один на 3 "экрана") с формой отправки заявки

типа www.credit-moskow.ru/ только у нас 1 страница. Есть шаблон дизайна

подробности в личку

пишите срок обязательно и когда готовы приступить.

Стоимость 2000 рублей