Сделать 2 одностраничника

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок143 просмотра

Нужно нарисовать 2 одностраничных сайта (один на 2 "экрана" и один на 3 "экрана") с формой отправки заявки

типа www.credit-moskow.ru/ только у нас 1 страница. Есть шаблон дизайна

подробности в личку

пишите срок обязательно и когда готовы приступить.

Стоимость 2000 рублей

11 лет назад
questry90
Андрей 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров