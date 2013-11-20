Интернет-магазин ёлочных игрушек

Необходимо создать с нуля интернет магазин. ТЗ будет выслано в ответ на заявку. В разработку входит - написание ТЗ, проектирование, дизайн, вёрстка, программирование, наполнение. Сроки-срочные - 2-3 недели. В выборе подрядчика предпочтение отдаётся компаниям (или командам), так как хотим сделать всё в одном месте. Если сработаемся, есть ещё один не менее интересный проект.

Требования к команде

Опыт работы (рабочие кейсы, не менее года)

Оперативная обратная связь (телефон, скайп, почта)

Желательно быть в Москве, потому как хотим пообщаться лично.

Как было написано выше - полноценная команда с менеджментом.