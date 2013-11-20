Нужен сайт-визитка, простой, симпатичный Несколько страниц, фотогаллерея, карта контактов, новостная лента. Тема - бильярд
Требуется создать сайт интернет-аукцион
Добрый день,
Требуется сайт аукцион по типу molotok.ru. Так как ранее с этим не сталкивалась, то интересуют ориентировочные цены и сроки. Задавайте любые вопросы и прошу меня извинить за столь скудное описание проекта.
ЕЩЕ РАЗ ДЛЯ ОСОБО ВНИМАТЕЛЬНЫХ - ПРИМЕР САЙТА MOLOTOK.RU
С уважением,
Наталья.
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