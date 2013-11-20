Требуется создать сайт интернет-аукцион

Добрый день,

Требуется сайт аукцион по типу molotok.ru. Так как ранее с этим не сталкивалась, то интересуют ориентировочные цены и сроки. Задавайте любые вопросы и прошу меня извинить за столь скудное описание проекта.

ЕЩЕ РАЗ ДЛЯ ОСОБО ВНИМАТЕЛЬНЫХ - ПРИМЕР САЙТА MOLOTOK.RU

С уважением,

Наталья.