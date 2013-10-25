Не хотела писать отзыв, но, видимо, придется. Была заказана курсовая по истории, написана в срок и даже раньше. Встал вопрос об оплате (3 октября), на что я получила ответ, что работу проверят в течение 2-х дней и после этого либо пришлют поправки преподавателя, либо оплатят. Я согласилась, т.к. это вполне нормальное требование. Прошло 2 дня – тишина. На мой вопрос об исправлениях/оплате (6 октября) Дмитрий отвечает «завтра точно»… 10 октября – «к концу недели». В результате, в пятницу я получаю первоначальный вариант курсовой на почту, который высылали как ОБРАЗЕЦ. Переписка, извинения, обещание выслать позже. О каких исправлениях, которые якобы получил студент идет речь? Неужели на то, чтобы их переслать необходима неделя? Курсовая состоит из 26 страниц, на ее проверку, тем более не в сезон, потребовалась бы действительно пара дней максимум. Прошло уже 2 недели (16 октября). И каждый день я слышу «завтра». Тем более, что я никогда не отказываюсь от исправлений, что видно из отзывов. P.S. Дмитрий, я уберу данный отзыв, если получу оплату за написанную работу. Еще неделя прошла, что и следовало доказать.