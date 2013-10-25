Наталья NatalyaBragaNatalyaBraga
35 летРоссия/Ростов-на-Дону
13 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Перевод доп.соглашения к контракту304 просмотра
- Проблемы интеграции России в мировое хозяйство259 просмотров
- Разработка мероприятий по расширению рынка сбыта у474 просмотра
- Служба гос.обвинения США в сравнении с РФ397 просмотров
- Отчет "Деятельность Таганрогской межрайонной ТПП"285 просмотров
- Мировой валютный рынок.360 просмотров
- Роль экономики в возникновении и развитии права372 просмотра
- Реферат "Формы диверсификации производства"340 просмотров
- Динамика уровня концентрации в различных отраслях386 просмотров
- К.р. "Инфляция и антиинфляционная политика в РФ"308 просмотров
- Совершенствование тамож.-тарифного рег-я ВЭД в РФ232 просмотра
- Реферат "Россия и ВТО"216 просмотров
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$80
10 баллов
10 лет назад
Спасибо за отличную работу! Работать с Натальей - одно удовольствие! Все четко, грамотно, быстро! Отличный исполнитель! Рекомендую другим заказчикам!
Ответный отзыв
Работать с Владимиром - одно удовольствие: четкое задание и своевременная оплата, что еще нужно фрилансеру? :) Кроме этого, он еще и приятный в общении человек, что также немаловажно. Спасибо за интересный проект и надеюсь на продолжение сотрудничества в будущем.
$15
0 баллов
10 лет назад
В указанный день Наталья ничего не прислала, хотя мы все обговорили в личке. Мои сообщения не прочитаны, ждать ее ответа у меня нет времени, к сожалению
$25
10 баллов
10 лет назад
Ответственный исполнитель, добросовестно выполнивший свою работу в срок. Более того, отмечу косяк со своей стороны в плане оплаты, но опять же автор вошел в положение и вмести решили эту проблему. Спасибо Вам Наталья!
Ответный отзыв
Не хотела писать отзыв, но, видимо, придется. Была заказана курсовая по истории, написана в срок и даже раньше. Встал вопрос об оплате (3 октября), на что я получила ответ, что работу проверят в течение 2-х дней и после этого либо пришлют поправки преподавателя, либо оплатят. Я согласилась, т.к. это вполне нормальное требование. Прошло 2 дня – тишина. На мой вопрос об исправлениях/оплате (6 октября) Дмитрий отвечает «завтра точно»… 10 октября – «к концу недели». В результате, в пятницу я получаю первоначальный вариант курсовой на почту, который высылали как ОБРАЗЕЦ. Переписка, извинения, обещание выслать позже. О каких исправлениях, которые якобы получил студент идет речь? Неужели на то, чтобы их переслать необходима неделя? Курсовая состоит из 26 страниц, на ее проверку, тем более не в сезон, потребовалась бы действительно пара дней максимум. Прошло уже 2 недели (16 октября). И каждый день я слышу «завтра». Тем более, что я никогда не отказываюсь от исправлений, что видно из отзывов. P.S. Дмитрий, я уберу данный отзыв, если получу оплату за написанную работу. Еще неделя прошла, что и следовало доказать.
$15
10 баллов
10 лет назад
Работа выполнена замечательно, в срок, с облюдением всех условий 100+
Ответный отзыв
Всегда приятно работать с такими заказчиками, как Алексей. Задание дано четко, оплата своевременна, всегда на связи.
Рефераты, Курсовые и Дипломы
11 отзывов(-2)
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
2 отзыва
от $2
от 1 дня
нет рейтинга