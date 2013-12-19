Экономисты-классики о бухгалтерском учете

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Закрыт1 заявка202 просмотра

это эссе, но от реферата отличается только названием. а так все то же самое - введение, основная часть, заключение, список лит-ры, сноски. проверить антиплагиатом.

срок сдачи - 22.12

11 лет назад
Nadushkka
Надежда 
44 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

NatalyaBraga
Наталья 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$15
2 дня
В указанный день Наталья ничего не прислала, хотя мы все обговорили в личке. Мои сообщения не прочитаны, ждать ее ответа у меня нет времени, к сожалению

Заявки фрилансеров

NatalyaBraga
Наталья 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад