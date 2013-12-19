Курсовая по экономике

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Закрыт4 заявки128 просмотров

Нужно выполнить курсовую работу по экономике. С расчетами. Работа должна быть с оригинальностью не менее 70% по антиплагиат.

11 лет назад
ylunu
Юлия 
45 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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