Изучение конкурентов

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Закрытнет заявок105 просмотров

курсовая работа по маркетингу.

теория+практика (пример конкретного предприятия)

требовани: см. файл

кол-во страниц: 25-35

шрифт,14, Times New Roman,

интервал 1,5

кол-во источников: от 7 до 10

сноски: подстрочные

11 лет назад
lenapr
Елена 
43 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

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