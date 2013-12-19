Требуется качественное выполнение курсовой работы по менеджменту Есть готовая работа, ее надо исправить или написать заново по замечаниям в тексте Может есть готовая работа по данной теме с необходимой оригинальностью Точная ...
Изучение конкурентов
курсовая работа по маркетингу.
теория+практика (пример конкретного предприятия)
требовани: см. файл
кол-во страниц: 25-35
шрифт,14, Times New Roman,
интервал 1,5
кол-во источников: от 7 до 10
сноски: подстрочные
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