Дипломная работа

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки183 просмотра

Нужна дипломная работа

Тема: Контроль_за_исполнением_документов_на_примере_организации.

Есть конкретная организации и данные по ней.

Есть план, писать по нему.

диплом на 80 листов, литература не менее 25 источников,

приложения (желательно штук 10).

Срок около 20 дней.

11 лет назад
BagiraBlack
Наталья 
62 года
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров