Нужно сделать 2 работы 30 листов, оригинальность 70% срок - неделя задание вышлю исполнителю
Срочный реферат
Необходимо написать срочный реферат.
Тема: Информационная культура студентов в России. Объем 11 страниц (введение 2 стр., основная часть 4 стр., заключение 2 стр.).
11 страниц это все вместе с литературой.
Предмет: информационное обеспечение учебного процесса.
Срок сдачи сегодня вечер.
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