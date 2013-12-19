Срочный реферат

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Необходимо написать срочный реферат.

Тема: Информационная культура студентов в России. Объем 11 страниц (введение 2 стр., основная часть 4 стр., заключение 2 стр.).

11 страниц это все вместе с литературой.

Предмет: информационное обеспечение учебного процесса.

Срок сдачи сегодня вечер.

11 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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