Курсовая работа по процессам и аппаратам хим.техн.

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Закрыт1 заявка84 просмотра

Необходимо сделать курсовую работу по процессам и аппаратам химических технологий. Все задание в прикрепленном файле. Работу нужно сделать до 22 декабря. Возможно, но нежелательно небольшое продление срока выполнения. Пишите ваши цены.

11 лет назад
MarioBrand
Максим 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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