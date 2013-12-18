Курсовая работа

тема работы "Средства художественной выразительности в жанре Напутственная речь".

Описание проекта:

Рассмотреть жанр Напутственная Речь, рассказать про средства худ выразительности, используемые в данном жанре, привести примеры ИЗ РЕЧЕЙ ЗНАМЕНИТЫХ ЛЮДЕЙ НА ВЫПУСКНЫХ ЗНАМЕНИТЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ (на английском языке!)

Курсовая должна быть минимум 30 страниц, практическая часть должна быть с подробным объяснением и все должно быть готово в воскресенье вечером.