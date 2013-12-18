Практика продвижение товара b2b

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Закрытнет заявок88 просмотров

нужно разработать продвижение любого товара на рынке B2B

перечислить меры по продвижению и описать как и что

оформление в ворде, без картинок

должно быть описание сайта - какие элементы на сайте, зачем они.

должно быть продвижение сайта( то есть представить каким он должен быть и продвижение вообще)

так же может быть мера типа нанять представителей, которые будут ездить по магазинам и предлгать свой товар! Должно быть только оптовые продажи, так как б2б это только оптовые продажи всегда..

товар можно брать любой, например с летней какой нибудь обувью

объем не очень важен - сколько получится. но это должны быть описаны хорошие меры.

срок 19 декабря до позднего вечера.

пишите цену

11 лет назад
gemkirill
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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