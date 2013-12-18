ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ-ДОКЛАД ПО СОЦИОЛОГИИ ГОРОДА. Необходимо выполнить до 6 утра по моск времени, либо куплю уже готовую работу, если она будет соответствовать одной из тем. Список тем прилагаю. СТОИМОСТЬ ОБСУЖДАЕТСЯ!)
Практика продвижение товара b2b
нужно разработать продвижение любого товара на рынке B2B
перечислить меры по продвижению и описать как и что
оформление в ворде, без картинок
должно быть описание сайта - какие элементы на сайте, зачем они.
должно быть продвижение сайта( то есть представить каким он должен быть и продвижение вообще)
так же может быть мера типа нанять представителей, которые будут ездить по магазинам и предлгать свой товар! Должно быть только оптовые продажи, так как б2б это только оптовые продажи всегда..
товар можно брать любой, например с летней какой нибудь обувью
объем не очень важен - сколько получится. но это должны быть описаны хорошие меры.
срок 19 декабря до позднего вечера.
пишите цену
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