Имеется теоретическая курсовая работа по теме "Совершенная конкуренция и ее эффективность". Работу отправлю потенциальному исполнителю. Антиплагиат сейчас 48%, в итоге он не должен стать меньше Нужно немного переделать. В итоге должно быть 3 ...