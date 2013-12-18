Курсовая работа

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок122 просмотра

Необходимо сделать полный расчет турбины к-1200-240 ЛМЗ ( Ленинградский металлический завод) ЦВД ( цилиндр высокого давления ). Необходимо: нарисовать тепловую схему, hs диаграмму процесса расширения пара и сделать расчеты. Расчеты необходимо сделать по методичкам В.С.Рабенко В.А.Буданов " Предварительный расчет паровой турбины" . В.С. Рабенко " проектирование проточный частей паровых турбин" и Б.Э. Капелович " тепловой расчет паровых турбин". Так же необходимо выполнить 2 поперечных разреза данной турбины в автокаде или компасе.

AutoCAD
11 лет назад
katya-iqc
Катя 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров