Дипломная работа

Необходимо написать дипломную работу на тему: "Разработка стратегии продвижения импортного товара на российском рынке на примере "ТМ UPPAbaby". Сайт организации: http://uppababy.com/

План работы и некоторая информация в приложении.

Количество страниц: 80–90. Оригинальность текста не менее 70%. Оформление по ГОСТу. Сдача работы по главам. Защита работы в следующем году, время есть. Первую главу необходимо сделать к 27.12.13.

План работы можно немного отредактировать по-желанию. Главное, чтобы в какой-либо главе фигурировало слово "экономика". Также в работе должна быть информация, как именно работает компания, через франшизу или нет, по каким документам.

Сама компания продвигает товары пока только через журнал "Роды.ру", интернет, также проводит тренинги менеджерам интернет-магазинов и консультантам в розничных магазинах. Иногда через тв.

http://www.youtube.com/watch?v=5UeHPHSQ45Y пример