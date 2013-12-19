Задание в приложенном файле. Пишите вашу стоимость в личку. Сдать работу нужно в воскресенье (22 декабря).
Презентация-доклад по социологии города
ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ-ДОКЛАД ПО СОЦИОЛОГИИ ГОРОДА. Необходимо выполнить до 6 утра по моск времени, либо куплю уже готовую работу, если она будет соответствовать одной из тем. Список тем прилагаю. СТОИМОСТЬ ОБСУЖДАЕТСЯ!)
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