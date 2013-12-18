Анализ статей или эссе (укр.)

$100
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Закрытнет заявок107 просмотров

Доброго вечора.

Потрібно написати аналіз статей або ЕСЕ за такими критеріями

На ваш вибір будь яка з цих робіт та на вибрану тему за заданими критеріями(файл з темами прикріплено)

Мова українська, термін до завтрішнього вечора, Оплата 400 грн (ПриватБанк).

11 лет назад
Ekoo0
Игорь 
32 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

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