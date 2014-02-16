Реферат по теории организации

$25
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Завершен2 заявки111 просмотров

Необходимо написать реферат

Дисциплина - Теория организации

Тема - Модель Грейчунаса для определения объема контроля в организации

Сроки - до 22.12.13

Необходимые разделы - Введение, Главы, Заключение, Список использованных источников и литературы.

Объемы - не менее 15 страниц текста

Уникальность - не менее 70%

11 лет назад
trogvar1
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$25
2 дня
Работа выполнена в срок, но к сожалению не совсем понравилось по содержанию. В любом случае любая работа заслуживает уважения. Спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад

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