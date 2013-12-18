Курсовая по теме: "Способы фальсификации мяса"

Способы фальсифиукации мяса и т.д.

Введение . Как важно потреблять натуральное мясо и мяс . прод . Существующие способы фальсификации

Обзор литратуры . Мяс . прод . (описание , стандарты ДСТУ , ТУ ) - способ фальсификации - метод выявления фальсификации .

мясо ( вид животного ) - способ фальсификации - метод выявления фальсификации .

Характеристика места работы ( вставьте сами)

Результаты собственных исследований - взять отдельный мясной продукт (колбаса докторская , например) и подробно описать метод выявления фальсификации этого продукта. Можно взять один продукт от нескольких производителей (типа , сравнивать) . какую-то статистику вклеить ( прибегают к фальсификациям , кто нет , кто больше , кто меньше).

В Заключении и предложениях подвести итоги и висуниты предложения по устранению фальсификации мяса.

Список лит-ры

В приложения всунуть стандарты ДСТУ , ТУ ... короче документацию.

Способи фальсифіукації мяса і т.д.

Вступ. Як важливо споживати натуральне мясо і мяс. прод. Існуючі способи фальсифікації

Огляд літратури. Мяс. прод.(опис, стандарти ДСТУ, ТУ) - спосіб фальсифікації - метод виявлення фальсифікації.

мясо (вид тварини) - спосіб фальсифікації - метод виявлення фальсифікації.

Характеристика місця роботи (вставим самі)

Результати власних досліджень - взяти окремий мясний продукт (ковбаса докторська, наприклад) і детально описати метод виявлення фальсифікації цього продукту. Можна взяти один продукт від кількох виробників (типу, порівнювати). якусь статистику вклеїти (хто вдається до фальсифікацій, хто ні, хто більше, хто менше).

У Висновках та пропозиціях підбити підсумки та висунити пропозиції щодо усунення фальсифікації мяса.

Список літ-ри

У додатки всунути стандарти ДСТУ, ТУ...коротше документацію.