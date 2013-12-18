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Курсовая по теме: "Способы фальсификации мяса"
Способы фальсифиукации мяса и т.д.
Введение . Как важно потреблять натуральное мясо и мяс . прод . Существующие способы фальсификации
Обзор литратуры . Мяс . прод . (описание , стандарты ДСТУ , ТУ ) - способ фальсификации - метод выявления фальсификации .
мясо ( вид животного ) - способ фальсификации - метод выявления фальсификации .
Характеристика места работы ( вставьте сами)
Результаты собственных исследований - взять отдельный мясной продукт (колбаса докторская , например) и подробно описать метод выявления фальсификации этого продукта. Можно взять один продукт от нескольких производителей (типа , сравнивать) . какую-то статистику вклеить ( прибегают к фальсификациям , кто нет , кто больше , кто меньше).
В Заключении и предложениях подвести итоги и висуниты предложения по устранению фальсификации мяса.
Список лит-ры
В приложения всунуть стандарты ДСТУ , ТУ ... короче документацию.
Способи фальсифіукації мяса і т.д.
Вступ. Як важливо споживати натуральне мясо і мяс. прод. Існуючі способи фальсифікації
Огляд літратури. Мяс. прод.(опис, стандарти ДСТУ, ТУ) - спосіб фальсифікації - метод виявлення фальсифікації.
мясо (вид тварини) - спосіб фальсифікації - метод виявлення фальсифікації.
Характеристика місця роботи (вставим самі)
Результати власних досліджень - взяти окремий мясний продукт (ковбаса докторська, наприклад) і детально описати метод виявлення фальсифікації цього продукту. Можна взяти один продукт від кількох виробників (типу, порівнювати). якусь статистику вклеїти (хто вдається до фальсифікацій, хто ні, хто більше, хто менше).
У Висновках та пропозиціях підбити підсумки та висунити пропозиції щодо усунення фальсифікації мяса.
Список літ-ри
У додатки всунути стандарти ДСТУ, ТУ...коротше документацію.
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