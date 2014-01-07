Курсовая по таможенной статистике

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Завершен1 заявка181 просмотр

Нужно сделать 2 работы

30 листов, оригинальность 70%

срок - неделя

задание вышлю исполнителю

11 лет назад
estrella1983
Наталья 
41 год
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Jujella
39 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$30
7 дней
Спасибо за работы! Все отлично, в срок!
Отличный заказчик! Приятно работать! Интересные заказы на работу!

Заявки фрилансеров

Jujella
39 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад