2004-2009 - Харьковский национальный экономический университет, факультет:
Экономика и право, специальность: управление персоналом и
экономика труда (магистр). Диплом на тему «Усовершенствование системы обучения персонала с учетом психофизиологических особенностей человека».
2009- Учебный центр ООО «Орбис-Т» курс «Основы бухгалтерского и налогового
учета»
Опыт работы бухгалтер-консультант ПО 1С.
Копирайтинг в разделах Мода и Стиль, Здоровье, Автомобили, Производственное оборудование, Паркинги, Очистительные системы и сооружения, ИТ, Недвижимость, Кинематограф и Музыка и др.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
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