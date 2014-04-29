Jujella

Светлана Jujella

 
38 летУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

2004-2009 - Харьковский национальный экономический университет, факультет:

Экономика и право, специальность: управление персоналом и

экономика труда (магистр). Диплом на тему «Усовершенствование системы обучения персонала с учетом психофизиологических особенностей человека».

2009- Учебный центр ООО «Орбис-Т» курс «Основы бухгалтерского и налогового

учета»

Опыт работы бухгалтер-консультант ПО 1С.

Копирайтинг в разделах Мода и Стиль, Здоровье, Автомобили, Производственное оборудование, Паркинги, Очистительные системы и сооружения, ИТ, Недвижимость, Кинематограф и Музыка и др.

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Отзывы заказчиков
bal2007
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Специалист по финансам, экономике, эконометрике
Хороший автор, качественные работы. Рекомендую!
Все отлично
Ответный отзыв
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)
$20
10 баллов
9 лет назад
Курсовая по макроэкономике
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Все отлично
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frostwarrior
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$70
4 балла
10 лет назад
Сделать второй раздел диплома на 35-40 страниц
Тема оказалась сложная для таких сроков, в результате работа была выполнена частично, остальное быстро сами доделывали. Было бы больше времени Светлана справилась бы на 100%
Отличный заказчик!
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Alcomp
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Курсовая по управлению обществ. отношениями
Работа выполнена в срок и в соответствии с требованиями
Отличный заказчик! Приятно работать!
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Alcomp
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$22
10 баллов
10 лет назад
Курсовая по Экономика предприятия
Работа выполнена в срок и в соответствии с требованиями
Отличный заказчик! Приятно работать!
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