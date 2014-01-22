Нужна дипломная работа Тема: Контроль_за_исполнением_документов_на_примере_организации. Есть конкретная организации и данные по ней. Есть план, писать по нему. диплом на 80 листов, литература ...
Глава 2 дипломной работы по финасам и кредиту
Предмет: финансы и кредит
Тема: Финансовое обоснование создания нового бизнеса
Нужна только 2 глава: Анализ внешней среды потенциального бизнеса.
Потенциальный бизнес - мы создаем новое предприятие ООО "Видеонаблюдение Про" - монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения, ситем контроля доступа, охранно - пожарных систем оповещения. Расположение предприятия - город Пермь.
Объем - 20 листов
Срок выполнения - к 22 декабря. До 12-00
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