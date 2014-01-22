Глава 2 дипломной работы по финасам и кредиту

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Завершен2 заявки108 просмотров

Предмет: финансы и кредит

Тема: Финансовое обоснование создания нового бизнеса

Нужна только 2 глава: Анализ внешней среды потенциального бизнеса.

Потенциальный бизнес - мы создаем новое предприятие ООО "Видеонаблюдение Про" - монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения, ситем контроля доступа, охранно - пожарных систем оповещения. Расположение предприятия - город Пермь.

Объем - 20 листов

Срок выполнения - к 22 декабря. До 12-00

11 лет назад
akondr_
Андрей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Jujella
39 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$30
3 дня
Светлана выполняла часть дипломной работы. Хороший, грамотный автор. Все выполнила согласно заявленных требований, в кратчайшие сроки внесла по требованию изменения. Четко и по существу, без лишней воды и вопросов. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Отличный заказчик! Приятно работать!

Заявки фрилансеров

Jujella
39 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад