Глава 2 дипломной работы по финасам и кредиту

Светлана выполняла часть дипломной работы. Хороший, грамотный автор. Все выполнила согласно заявленных требований, в кратчайшие сроки внесла по требованию изменения. Четко и по существу, без лишней воды и вопросов. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.