Разрушение горных пород (курсовая работа)

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Закрыт1 заявка151 просмотр

Разрушение горных пород при проведении геологических работ

на тему " Напряженно-деформационное состояние и особенности разрушения породы при динамическом приложении внешней нагрузки"

без практики

в работе должны быть рисунки, графики.

не менее 25 листов

уникальность 70% по антиплагиат.ру

11 лет назад
dip1
40 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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