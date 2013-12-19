Курсовая по менеджменту

Требуется качественное выполнение курсовой работы по менеджменту

Есть готовая работа, ее надо исправить или написать заново

по замечаниям в тексте

Может есть готовая работа по данной теме с необходимой оригинальностью

Точная тема и все рекомендации по содержанию и оформлению в приложении

Объем работы не менее 30 страниц основного текста, не считая списка литературы и приложений.

Содержание, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 20 источников не ранее 2008 г.выпуска

Ссылки на литературу не менее чем на каждой второй странице работы.

Ссылки квадратные с номером литературного источника и страницы, нумерация страниц вниз справа.

Оригинальность работы не менее 60% .

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.

Планируемый бюджет за курсовую 1000 руб.

Срок сдачи 30.03.2015 до 02 часов ночи МСК (ночь с воскресенья на понедельник)