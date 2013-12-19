Необходимо написать срочный реферат. Тема: Информационная культура студентов в России. Объем 11 страниц (введение 2 стр., основная часть 4 стр., заключение 2 стр.). 11 страниц это все вместе с литературой. Предмет: информационное ...
Курсовая по менеджменту
Требуется качественное выполнение курсовой работы по менеджменту
Есть готовая работа, ее надо исправить или написать заново
по замечаниям в тексте
Может есть готовая работа по данной теме с необходимой оригинальностью
Точная тема и все рекомендации по содержанию и оформлению в приложении
Объем работы не менее 30 страниц основного текста, не считая списка литературы и приложений.
Содержание, список литературы обязателен.
Список литературы не менее 20 источников не ранее 2008 г.выпуска
Ссылки на литературу не менее чем на каждой второй странице работы.
Ссылки квадратные с номером литературного источника и страницы, нумерация страниц вниз справа.
Оригинальность работы не менее 60% .
Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.
Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.
Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.
Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.
Планируемый бюджет за курсовую 1000 руб.
Срок сдачи 30.03.2015 до 02 часов ночи МСК (ночь с воскресенья на понедельник)
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